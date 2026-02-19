|
19.02.2026 23:01:27
OpenAI Partners With Tata Group To Expand AI Infrastructure In India
(RTTNews) - OpenAI, the artificial intelligence research company, has partnered with India's Tata Group to secure 100 megawatts of AI-ready data center capacity, with plans to scale the deployment to 1 gigawatt over time. This marks one of OpenAI's most significant infrastructure investments outside the United States.
Under the agreement, OpenAI will become the first customer of Tata Consultancy Services' HyperVault data center platform, initially deploying 100 megawatts of capacity.
The partnership also includes a large-scale rollout of ChatGPT Enterprise across Tata's workforce and the adoption of OpenAI's Codex tools to standardize AI-native software development within TCS engineering teams.
The collaboration falls under OpenAI's "OpenAI for India" initiative, reflecting the country's growing importance to the company. CEO Sam Altman has stated that India now has more than 100 million weekly ChatGPT users, making it one of OpenAI's fastest-growing markets.
Local hosting will enable OpenAI to run advanced models within India, reducing latency and meeting data residency and compliance requirements for regulated industries and government workloads. Financial terms of the deal were not disclosed.
In addition, OpenAI plans to open offices in Mumbai and Bengaluru this year, deepening its enterprise and developer engagement as India positions itself as a global AI hub.
Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin
Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?
Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:
Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat
Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.
Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
Jetzt reinschauen und die Einschätzung vom Experten erfahren!
