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26.09.2026 10:01:00
OpenAI: KI lud Nutzerdaten ins Netz und griff auf US-Regierungsdaten zu
Die schlechten Nachrichten für OpenAI-Chef Sam Altman reissen nicht ab. Nachdem seine KI mehrere Unternehmen und zuletzt eine australische Regierungsbehörde gehackt hatte, lud sie nun Nutzerdaten ins Netz und griff auf Daten von US-Behörden zu.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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