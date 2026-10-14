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14.10.2026 09:20:00
OpenAI: Ingenieur soll Abhörgerät bei Führung installiert haben
Die Wanze steckte in einem Fernseher, offenbar mit Toilettenpapier verdeckt: Ein Mitarbeiter von OpenAI ist vom FBI in Gewahrsam genommen worden.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!