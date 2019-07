OpenAI conclut avec Microsoft un partenariat informatique exclusif pour mettre au point de nouvelles technologies de superinformatique Azure AI

Fondé sur des valeurs communes de confiance et de pouvoir agir, ce partenariat pluriannuel, impulsé par un investissement de 1 milliard de dollars de Microsoft, verra construire une plateforme qu'OpenAI utilisera pour créer de nouvelles technologies d'IA et tenir la promesse que revêt l'intelligence artificielle générale

SAN FRANCISCO et REDMOND, Washington, 22 juillet 2019 /CNW/ - Microsoft Corp. et OpenAI, deux sociétés qui réfléchissent en profondeur au rôle de l'intelligence artificielle dans le monde et à la manière de bâtir une IA sécurisée, fiable et éthique au service du public, se sont associées pour élargir encore les capacités de Microsoft Azure au sein des systèmes IA à grande échelle. Au travers de ce partenariat, les deux sociétés vont accélérer les avancées dans le domaine de l'IA et renforcer les efforts engagés par OpenAI pour créer une intelligence artificielle générale (AGI, « artificial general intelligence »). D'autre part, les améliorations apportées à la plateforme Azure aideront les développeurs à mettre au point la prochaine génération d'applications d'IA. Le partenariat englobe les éléments suivants :

Microsoft et OpenAI bâtiront conjointement de nouvelles technologies de superinformatique Azure AI

OpenAI portera ses services sur Microsoft Azure, qu'elle utilisera pour créer de nouvelles technologies d'IA et tenir la promesse de l'intelligence artificielle générale

Microsoft deviendra le partenaire privilégié d'OpenAI pour la commercialisation des nouvelles technologies d'IA

Comme le veut le partenariat, les deux sociétés vont s'attacher à créer dans Azure une plateforme informatique d'une échelle sans précédent, destinée à former et à exploiter des modèles d'IA de plus en plus avancés, qui comprendra des technologies matérielles reposant sur la technologie de calcul intensif de Microsoft et respectera les principes communs d'éthique et de confiance des deux sociétés. Cette plateforme jettera les bases d'une mise en œuvre sûre, sécurisée et fiable des avancées réalisées dans le domaine de l'IA, l'une des raisons essentielles pour laquelle les deux sociétés ont choisi de s'associer.

Fait notable, ce vaste projet s'inscrit dans le prolongement des applications novatrices des réseaux neuronaux profonds, et ce, au cours des dix dernières années, et qui, associées à une puissance de calcul croissante, ont conduit à des percées continues en IA dans des domaines tels que la vision, la parole, le traitement du langage, la traduction, le contrôle robotique et même les jeux. De même, il se trouve que les systèmes d'IA modernes fonctionnent bien face au problème spécifique sur lequel ils ont été formés. Mais, pour que les systèmes d'IA puissent aider à résoudre certains des problèmes les plus difficiles auxquels le monde est confronté aujourd'hui, il faudra généraliser et maîtriser en profondeur de multiples technologies d'IA. La vision que partagent OpenAI et Microsoft est que l'intelligence artificielle générale (AGI) doit habiliter des gens les aidant à résoudre les problèmes multidisciplinaires actuellement intraitables, y compris les défis mondiaux comme le changement climatique, les soins de santé personnalisés à grande échelle et l'éducation.

« La création de l'AGI sera le développement technologique le plus important de l'histoire de l'humanité, vu son potentiel de façonner la trajectoire de l'humanité », a déclaré Sam Altman, chef de la direction d'OpenAI. « Notre mission est de faire en sorte que la technologie AGI profite à toute l'humanité, et nous collaborons avec Microsoft pour jeter les bases du supercalculateur sur lesquelles nous allons bâtir l'AGI. Nous estimons qu'il est crucial que l'AGI soit déployée de manière sûre et sécurisée et que ses avantages économiques soient largement distribués. Nous sommes ravis de voir à quel point Microsoft partage cette vision. »

« L'intelligence artificielle est l'une des technologies les plus transformatrices de notre époque et peut potentiellement contribuer à résoudre bon nombre des problèmes les plus pressants de notre monde », a déclaré Satya Nadella, chef de la direction de Microsoft. « En associant la technologie de pointe d'OpenAI aux nouvelles technologies de superinformatique d'Azure AI, notre ambition est de démocratiser l'IA, tout en gardant la sécurité de l'IA à l'avant-plan, afin que tout le monde puisse en bénéficier. »

À propos d'OpenAI

OpenAI s'est donné pour mission de s'assurer que l'intelligence artificielle générale profite à toute l'humanité, mission qu'elle exécute en étant guidée par les principes énoncés dans la Charte OpenAI.

À propos de Microsoft

Microsoft (Nasdaq « MSFT » @microsoft) facilite la transformation numérique à l'ère de nuage intelligent et de périphérie intelligente. Sa mission est d'habiliter chaque personne et chaque organisation de la planète en mettant à leur disposition les moyens d'accomplir plus.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/949867/Microsoft_Corp_OpenAI_CEOs_Altman_Nadella.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/24227/microsoft_corp_logo226_9217jpg.jpg

SOURCE Microsoft Corp.