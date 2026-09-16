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16.09.2026 15:14:07
OpenAI-Chef Sam Altman gesteht KI-Kontrollverlust ein - und seine eigene Unaufrichtigkeit
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
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Der heimische Aktienmarkt tendiert am Mittwoch zu Aufschlägen, während der deutsche Leitindex ebenfalls aufwärts notiert. Der Dow kommt kaum vom Fleck. Die Märkte in Fernost verzeichneten zur Wochenmitte Gewinne.