Open House präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Open House gab am 07.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 218.62 JPY gegenüber 209.55 JPY im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Open House im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12.80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 334.23 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 296.29 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch