Open House Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Open House Group hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0.54 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Open House Group 0.450 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Open House Group im vergangenen Quartal 2.85 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6.07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Open House Group 2.69 Milliarden USD umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1.70 USD beziffert. Im Vorjahr waren 1.47 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 9.39 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 8.90 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch