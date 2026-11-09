Open House gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Open House hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 343.99 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Open House ein EPS von 264.76 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 454.58 Milliarden JPY – ein Plus von 14.58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Open House 396.74 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1071.20 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 875.20 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 1’477.99 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1’327.18 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch