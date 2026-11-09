Open Door stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Open Door hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 3.23 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Open Door noch ein Gewinn pro Aktie von -0.670 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9.81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 740.7 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 674.5 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch