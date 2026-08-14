OPC ENERGY gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

OPC ENERGY hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.15 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.020 ILS erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat OPC ENERGY mit einem Umsatz von insgesamt 1.12 Milliarden ILS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 701.0 Millionen ILS erwirtschaftet worden waren, um 60.01 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch