OPAL Fuels A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

OPAL Fuels A hat am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.05 USD gegenüber 0.030 USD im Vorjahresquartal verkündet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 82.6 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6.37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte OPAL Fuels A einen Umsatz von 77.7 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch