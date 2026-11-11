OPAL Fuels A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

OPAL Fuels A lud am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

OPAL Fuels A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.03 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0.050 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4.62 Prozent auf 79.5 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 83.3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch