OOTOYA legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

OOTOYA gab am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 44.98 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte OOTOYA 57.38 JPY je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.44 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15.35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte OOTOYA einen Umsatz von 9.05 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch