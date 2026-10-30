Ooredoo Telecom legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ooredoo Telecom hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.34 QAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.360 QAR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3.82 Prozent auf 6.50 Milliarden QAR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.26 Milliarden QAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch