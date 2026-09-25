OOMITSU legte Quartalsergebnis vor

OOMITSU gab am 24.09.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.66 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.340 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 20.60 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18.83 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch