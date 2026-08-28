Ooma stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ooma hat am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.10 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.040 USD je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 25.42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 83.2 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 66.4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch