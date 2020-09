Onyx CenterSource utilise OnyxComp en partenariat avec l'indice Skift Recovery

DALLAS, le 30 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Onyx CenterSource, un important fournisseur mondial de paiements interentreprises et de veille stratégique de l'industrie hôtelière, a annoncé aujourd'hui qu'il est un partenaire contributeur de l'indice Skift Recovery, une mesure en temps réel de la reprise de l'industrie du tourisme.

L'indice mensuel, publié par Skift, une entreprise médiatique qui offre des services de nouvelles, de recherche et de marketing à l'industrie du tourisme, utilise des indicateurs clés fournis par des partenaires de données pour calculer une note de reprise qui peut être utilisée par les chefs de file de l'industrie pour orienter les initiatives de planification stratégique. Onyx fournira des ensembles de données hebdomadaires pour un certain nombre de pays à travers le monde en utilisant sa solution exclusive OnyxComp .

« Le fait de pouvoir utiliser notre expertise et nos données afin d'aider à guider le marché pendant la reprise est au cœur de notre approche axée sur le client », a déclaré Mark Dubrow, PDG d'Onyx CenterSource. « Nous espérons que cette contribution à l'indice aidera à avoir une vue d'ensemble de l'état de notre industrie pendant qu'elle se remet de la pandémie. »

En tant que seul fournisseur de paiements contribuant à l'indice, Onyx permet de mieux connaître les hôtels et les agences de voyages en raison du rôle unique qu'elle joue des deux côtés de la transaction de paiement. En plus de la note mensuelle de reprise, Skift utilisera aussi les données d'OnyxComp pour ventiler l'indice par segment d'industrie et par pays, en offrant des renseignements exploitables et un aperçu détaillé de la reprise.

« Pour nos clients, l'accès à des données solides est essentiel pour prendre des décisions d'affaires éclairées », a déclaré Steve Reynolds, dirigeant principal de l'information d'Onyx. « Nous sommes ravis que notre solution OnyxComp soit utilisée par Skift pour aider les acteurs de l'ensemble de l'industrie du tourisme à en apprendre plus sur la reprise. »

Pour en savoir plus sur la façon dont les services d'analyse de données d'Onyx et OnyxComp peuvent aider les hôtels et les agences de voyages sur la voie de la reprise, allez à www.onyxcentersource.com/hotels/analytic-data-services.

À propos d'Onyx CenterSource

Onyx CenterSource est un important fournisseur mondial de paiements interentreprises et de veille stratégique pour l'industrie hôtelière. L'entreprise s'efforce d'établir des relations durables avec ses partenaires et elle a à cœur d'offrir un service à la clientèle de qualité, des avis consultatifs et des solutions rentables. Depuis 1992, l'entreprise facilite plus de 2,1 milliards de dollars de paiements par an, en s'associant à plus de 150 000 hôtels et 200 000 fournisseurs de services de réservation de voyages dans 160 pays. En plus de son siège social à Dallas, Onyx CenterSource possède des centres régionaux à Séville, en Espagne, et à Tønsberg, en Norvège.

