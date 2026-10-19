Onward Technologies verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Onward Technologies präsentierte am 16.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7.65 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 5.26 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22.46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.70 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 1.39 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch