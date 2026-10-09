ONWARD: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

ONWARD liess sich am 08.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ONWARD die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4.25 JPY gegenüber 4.03 JPY im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ONWARD in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3.01 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 54.06 Milliarden JPY im Vergleich zu 52.48 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch