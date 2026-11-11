Onto Innovation mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Onto Innovation hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0.95 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.570 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 409.8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 87.80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 218.2 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch