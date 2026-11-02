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02.11.2026 22:38:19
Onsemi To Acquire Ferric For Up To $775 Mln, Boosts AI Revenue Target
(RTTNews) - onsemi (ON) on Monday said it agreed to acquire Ferric Inc., an innovator in integrated voltage regulator technology, for $600 million in cash, plus up to $175 million in contingent consideration tied to revenue milestones.
The acquisition is expected to strengthen onsemi's position in power delivery for next-generation AI processors by adding Ferric's integrated voltage regulator technology. The transaction will be funded with cash on hand and is expected to close by the end of 2026, subject to customary conditions.
Ferric's technology integrates power controllers, transistors, inductors and capacitors into a compact package, reducing board area by 50% to 70% compared with conventional discrete voltage regulator solutions.
Following the deal, onsemi raised its 2030 AI data center revenue target by $500 million to more than $3 billion. The company expects the acquisition to support long-term revenue growth, gross margin and earnings-per-share targets at scale, with no meaningful near-term financial impact.
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu ON Semiconductor Corp.
Analysen zu ON Semiconductor Corp.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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