ONOKEN stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ONOKEN lud am 07.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 35.92 JPY gegenüber 32.12 JPY im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 61.56 Milliarden JPY – eine Minderung von 1.00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 62.18 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch