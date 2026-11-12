ONOKEN: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ONOKEN hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 17.02 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 17.63 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ONOKEN in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 1.39 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 62.07 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 62.94 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch