Ono Sokki stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ono Sokki lud am 26.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 19.49 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -12.020 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 2.96 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ono Sokki 2.59 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch