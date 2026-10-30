Ono Pharmaceutical stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ono Pharmaceutical liess sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ono Pharmaceutical die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 44.20 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 47.71 JPY je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10.23 Prozent auf 116.34 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 129.60 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch