OnMobile Global vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

OnMobile Global liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat OnMobile Global die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.99 INR. Im Vorjahresquartal hatten 0.560 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0.82 Prozent auf 1.27 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.28 Milliarden INR gelegen.

Redaktion finanzen.ch