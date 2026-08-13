OnMobile Global mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

OnMobile Global hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 2.72 INR gegenüber 1.47 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Mit einem Umsatz von 1.23 Milliarden INR, gegenüber 1.25 Milliarden INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2.05 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch