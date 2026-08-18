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18.08.2026 22:00:00

Only 7% of Global Green Hydrogen Capacity Was Finished on Schedule

Green hydrogen research and development has found itself in limbo, once again. Enthusiasm for the resource’s potential as a clean energy solution in hard-to-abate sectors like steelmaking, shipping, and transportation has waxed and waned over the last decade as the technology has made incremental progress but largely failed to meet expectations. While the war in Iran breathed some new life into the sector as a potential alternative to oil and gas, that new wave of optimism faces major economic headwinds. Take the state of California. The…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung

Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.

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