Online-Seminar: Wie Sie Fehleinschätzungen vermeiden - mit nützlichen Gewohnheiten zu verblüffenden Trading-Erfolgen

Die gängige Meinung ist, dass das Börsengeschehen von emotionalem Verhalten beherrscht wird: "Gier treibt zu Käufen, Angst zu Verkäufen." Neben Emotionen sind es vor allem Gedanken und Muster, die Ihre Trading-Entscheidungen steuern. Wie können Sie Ihr Entscheidungsverhalten optimieren? Wie arbeitet Ihre Schaltzentrale? Die Neurowissenschaft liefert interessante Antworten, die zu Aha-Effekten führen und Sie in eine erfolgreiche Trading-Zukunft führen könnte. Wie Sie das anstellen, erfahren Sie praxisnah im Online-Seminar am 19. April um 18 Uhr.

Ob Trader als Beruf in Voll- oder Teilzeit, im Nebenberuf oder nach Feierabend - es geht dabei um mehr als das Öffnen und Schliessen von Positionen. Beim Trading machen die meisten intensive Erfahrungen, die bereichernd sein können oder sie aber auch an ihre persönlichen Grenzen bringen. Eine Achterbahnfahrt der Gefühle, Einschränkungen durch Glaubensätze und ungeschicktes Trading-Verhalten können Anfänger sowie Fortgeschrittene mürbe machen. Doch wie kann man beim Trading die Emotionen am besten ausblenden? Das verrät Ihnen Dr. Raimund Schriek, Börsenprofi und Wissenschaftler, im Online-Seminar am 19. April um 18 Uhr.

Das Trading fasziniert viele Anleger nicht nur wegen der Verdienstmöglichkeiten. Doch bis Sie ein profitabler Trader sind, gilt es einige Hürden zu nehmen, denn Erfolg im Trading geht mit der Entwicklung der eigenen Persönlichkeit einher. "Die Auseinandersetzung mit Ihren Verhaltensmustern und Glaubenssätzen steht in direktem Zusammenhang mit der Analyse, dem Selbstmanagement und der Umsetzung Ihrer Strategie auf einer Handelsplattform", erklärt Dr. Raimund Schriek im Vorgespräch. Im Trading-Seminar am 19. April erhalten Sie, spannende Tipps und Übungen zur Verbesserung Ihrer Trading-Strategie.

Ihr Experte im Online-Seminar

Dr. Raimund Schriek ist ein vielseitiger Wissenschaftler. Er konzipiert Seminare, Webinare-Reihen und weitere Bildungsangebote im Finanzbereich. Nachhaltiges Trader-Coaching ist eng mit seinem Namen verbunden. Daneben tritt er vor allem als Keynote-Speaker bei finanzwissenschaftlichen Veranstaltungen im In- und Ausland auf. Raimund Schriek ist erfolgreicher Buchautor, u. a. von "Besser mit Behavioral Finance: Finanzpsychologie in Theorie und Praxis" und Du bist Trader!: Wie Du trotz Fiskus, Fast Food und Finanzentertainment erfolgreich wirst". Mehr Infos zu Dr. Raimund Schriek gibt's hier.