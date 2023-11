Online-Seminar: Optionshandel - Drei Wege, um Ihre Chancen im Hebel-Trading zu erweitern

Wie können Sie von Optionen im Trading profitieren? Entdecken Sie es im dritten Teil der Online-Seminar-Reihe "Aktien, Forex und Optionen - Drei Wege, um Chancen im Hebel-Trading zu erweitern". Der Fokus dieses Online-Seminars am 27. November um 18 Uhr liegt auf dem Optionshandel, einem facettenreichen und oft unterschätzten Bereich des Finanzmarktes. Salah-Eddine Bouhmidi, ein ausgewiesener Experte in diesem Feld, führt Sie in die Welt des Schreibens von Optionen, auch bekannt als Stillhaltergeschäfte, ein.

Im Online-Seminar am 27. November um 18 Uhr gibt Ihnen der Experte einen detaillierten Einblick in die Strategien und Mechanismen des Optionshandels. Salah-Eddine Bouhmidi, der Schöpfer der "Bouhmidi-Bänder", wird Ihnen zeigen, wie diese in verschiedenen Handelsstrategien angewendet werden können. Der Optionshandel bietet vielfältige Möglichkeiten, von Marktvolatilität zu profitieren und gleichzeitig das Risiko zu kontrollieren.

Als Teilnehmer werden Sie lernen, wie Optionen als Teil eines diversifizierten Portfolios genutzt werden können, welche Rolle die Volatilität im Optionshandel spielt und wie Stillhaltergeschäfte als Einkommensstrategie eingesetzt werden können. Salah-Eddine Bouhmidi wird zudem aufzeigen, wie man mit Optionen in verschiedenen Marktszenarien agiert - sei es in Bullen- oder Bärenmärkten.

Dieses exklusive Online-Seminar ist eine unverzichtbare Ressource für alle, die ihr Wissen über Optionen erweitern und ihre Trading-Fähigkeiten auf ein neues Level bringen wollen. Melden Sie sich jetzt an und erlernen Sie fortgeschrittene Techniken und Strategien im Optionshandel direkt von einem Branchenprofi!

Ihr Experte im Online-Seminar

Salah-Eddine Bouhmidi ist Head of Markets bei IG und für das Marktresearch in Deutschland, Österreich und den Niederlanden verantwortlich. Herr Bouhmidi beschäftigt sich seit über 15 Jahren professionell mit dem aktuellen Börsengeschehen und ist seit fünf Jahren für Unternehmen der IG Group tätig. Neben den psychologischen Aspekten des Tradings befasst er sich zudem mit der statistischen Modellierung von Handelsstrategien und Testverfahren.