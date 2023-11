Online-Seminar: Nebenberuflich ein Haupteinkommen generieren durch Trading

Die Börse bietet jedem, unabhängig vom Bildungsgrad und finanziellen Möglichkeiten, die Chance, eigenständig Vermögen aufzubauen. Dafür braucht es einen genauen Plan, der die aktuellen Lebensumstände mit den individuell limitierenden Faktoren (Zeit, Kapitaldecke, Kenntnisse) berücksichtigt. Viele unerfahrene Trader eignen sich Ansätze an, die nicht zu ihren zeitlichen Möglichkeiten passen und eine ständige Präsenz am Rechner erforderlich machen. Das ist mit nebenberuflichem Handeln nicht zu vereinen. Zudem lassen sich viele solcher stark diskretionär geprägter Strategien nicht historisch auf deren Ergebnisse untersuchen (backtesten).

Im Online-Seminar am 28. November um 18 Uhr zeigt Profi-Trader René Wolfram drei Ansätze, die nebenberuflich mit weniger als 3 Stunden Zeitaufwand pro Monat umsetzbar sind. Jeder dieser Ansätze hat in der Historie der letzten 53 Jahre durchschnittlich so viel per anno verdient, dass man damit ein Haupteinkommen hätte generieren können - das aber nebenberuflich!

Im Online-Seminar am 28. November um 18 Uhr werden die Vorteile einer jeden Strategie besprochen und auch die Side-Effects bewusst gemacht, die deren Umsetzung mit sich bringt. Aus jedem Ansatz hat René Wolfram einen aktuellen Trade mitgebracht, den er live erklären wird. Zudem gibt der Drittplatzierte der offiziellen Trading-Weltmeisterschaft 2013 einen konkreten Schritt-für-Schritt-Plan preis, anhand dessen jeder binnen 5 Minuten herausfinden kann, welcher Trading-Ansatz für ihn am besten geeignet ist. Er benennt die 10 häufigsten Fehler und erklärt, wie diese vermieden werden können, um den Weg für ein Haupteinkommen mit nebenberuflichem Handel zu ebnen. Umsetzbar sind die vorgestellten Methoden mit Futures, CFD´s, Hebelprodukten und Aktien. Ganz wichtig dabei ist: Jeder Trade ist klar regelbasiert und hat bei Einstieg, Stop-Loss und Ausstieg keinerlei Interpretationsspielraum. Das nimmt Tradern Unsicherheiten und macht die Umsetzung einfach und duplizierbar.

Ihr Experte im Online-Seminar

René Wolfram, Jahrgang 1977, ist seit 1998 in Vollzeit an der Börse aktiv. In seinen nunmehr 25 Jahren hat er sämtliche Aufs und Abs der Börsen miterlebt, hat alle denkbaren Fehler gemacht und daraus seine Lehren ziehen können. Er verfolgt eine stark systematische Vorgehensweise, die er in einem Multi-Market-Portfolio auf Rohstoffe, Indizes, Anleihen, Währungen und mit Aktien umsetzt. Zugrunde liegen seinen Trading-Methoden fundamentale Basiseffekte, die statistisch signifikante Markt-Anomalien bewirken. Vorbild für Wolfram sind primär Trader aus den USA, vor allem Trader-Legende Larry Williams, der seine Denkweise massgebend beeinflusste. 2013 eiferte René Wolfram seinem Vorbild nach und nahm erfolgreich an der offiziellen Trading-Weltmeisterschaft im Futureshandel - der Robbins Worldcup Trading Championship - teil. Als erster Deutscher belegte der Frankfurter damals den dritten Platz und nahm die Trophäe auf dem Floor der CME in Chicago entgegen. Er bildete bis heute mehr als 4500 Trader in Seminaren und anderen Schulungsformaten aus und weiter..