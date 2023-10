Online-Seminar: Drei Strategien, die funktionieren - vom Anfänger bis zum Profi

Die Sektor-Rotation, inspiriert von der Idee des legendären Börsenexperten Jesse Livermore, ist eine Strategie, die sich durch ihre Einfachheit und Effizienz auszeichnet. Mit nur zwei Regeln, die einmal pro Monat angewendet werden, wählen Sie aus 11 Sektoren maximal 4 aus. In den letzten zehn Jahren konnte mit dieser Methode eine beeindruckende Rendite von etwa 10 Prozent erzielt werden - und das bei minimalen Rückgängen. Wären Sie 2022 dieser Strategie gefolgt, hätten Sie frühzeitig in den Energiemärkten investiert. Welche Sektoren aktuell im Fokus stehen und warum, wird Ihnen Finanzexperte Urban Jäkle im Online-Seminar am 19. Oktober um 18 Uhr ausführlich erläutert.

Das Prinzip "Gewinner bleiben Gewinner" steht im Mittelpunkt der Momentum-Strategie. Ist es tatsächlich möglich, durch den Kauf von Aktien, die in den letzten 12 Monaten am stärksten gestiegen sind, eine solide Performance zu erzielen? Urban Jäkle hat diese Frage sowohl in Backtests als auch im realen Handel gründlich untersucht. Er wird Ihnen im Online-Seminar am 19. Oktober die faszinierenden Ergebnisse präsentieren und einen Einblick in sein aktuelles Aktiendepot gewähren.

Sie möchten einen Einblick in das real gehandelte Depot eines Profis erhalten? Diese dritte Strategie ist besonders für diejenigen interessant, die bereits Erfahrung im Handel mit Optionen haben. Urban Jäkle startete im Mai 2022 mit einem Kapital von 30.000 Euro und hat dieses beeindruckend auf etwa 51.000 Euro steigern können. Er wird die einzelnen Trades und die dahinterstehende Logik mit praktischen Beispielen im Online-Seminar am 19. Oktober um 18 Uhr vorstellen, sodass Sie einen tiefen Einblick in die Welt des professionellen Handels erhalten. Ausserdem haben Sie die exklusive Möglichkeit, dem Experten selbst live Fragen zu stellen.

Ihr Experte im Online-Seminar

Urban Jäkle handelt seit knapp 30 Jahren Aktien und seit über 25 Jahren Futures. Als Physiker hat er früh damit begonnen, seine Handelskonzepte zu programmieren und zu testen. Urban Jäkle war auf dem Parkett der Chicago Mercantile Exchange tätig und hat jahrelang institutionelles Geld mit Daytrading-Handelssystemen auf Futures verwaltet. Seine Erfahrungen gibt er in seinem Signaldienst "Feierabend-Depot.de" an andere Trader weiter.