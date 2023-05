Online-Reiseanbieter LM Group setzt auf ChatGPT

Amsterdam/Chiasso (awp) - Das für die Marke "lastminute.com" bekannte Online-Reisebüro LM Group will vermehrt in künstliche Intelligenz investieren. In einem Pilotprojekt in Grossbritannien sollen Reisewillige nun mittels ChatGPT und einem KI-Programm des Tessiner Unternehmens massgeschneiderten Reisepakete geschnürt bekommen.

Der Dienst werde Kunden in Grossbritannien via App oder Website des Unternehmens zur Verfügung stehen, heisst es in der Mitteilung vom Dienstag. Reisewillige können sich über den Dienst augenblicklich organisierte Städtereisen vorgeschlagen lassen.

Einfach das Reiseziel plus die Dinge in die App eingegeben, die man in der entsprechenden Stadt unternehmen möchte, also etwa Shopping, Kunst und Kultur, Nachtleben. Und schon liefert einem die App in Sekundenschnelle einen ausführlichen Reiseplan. So lautet zumindest das Versprechen der LM Group.

Der Online-Reisevermittler erhofft sich dadurch, seinen Kunden künftig das Planen von Reisen zu erleichtern. Zur LM Group gehören neben lastminute.com weitere Reise-Marken wie Volagratis, Rumbo, weg.de, Bravofly, Jetcost und Hotelscan.

