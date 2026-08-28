Online-Apotheke Redcare bekommt im Oktober einen neuen Chef

SEVENUM (awp international) - Die Online-Apotheke Redcare steht vor einem Wechsel an der Konzernspitze. Der Aufsichtsrat habe beschlossen, Peter Schmid von Linstow mit Wirkung zum 1. Oktober zum Vorstandschef zu ernennen, teile das im MDax gelistete Unternehmen am Freitag mit. Schmid von Linstow übernimmt das Zepter von Olaf Heinrich, der sich nach drei Jahren an der Unternehmensspitze entschieden habe, sein Amt niederzulegen. Er werde dem Unternehmen aber weiterhin beratend zur Verfügung stehen, so Redcare.

Peter Schmid von Linstow ist seit April 2026 Mitglied im Aufsichtsrat von Redcare Pharmacy und verfügt laut Mitteilung über mehr als zwanzig Jahre internationale Führungserfahrung bei digitalen Plattformen und Marktplätzen, darunter Visable (Alibaba), Parship, eBay und AutoScout24.

Die Bestellung soll am 14. Oktober den Aktionären auf einer ausserordentlichen Hauptversammlung zur Beratung vorgelegt werden./err/stk