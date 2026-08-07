OnKure Therapeutics A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

OnKure Therapeutics A hat am 04.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das OnKure Therapeutics A ein Ergebnis je Aktie von -1.140 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.ch