ONGC legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ONGC hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 9.46 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ONGC 7.79 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2’049.87 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 25.68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1’631.08 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch