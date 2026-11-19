Onfolio hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 8.48 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -8.000 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 51.09 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch