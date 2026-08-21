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21.08.2026 06:37:00
Onfolio: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Onfolio präsentierte am 19.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 35.57 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -6.500 USD je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 52.38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3.2 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.5 Millionen USD.
Redaktion finanzen.ch
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