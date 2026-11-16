Onex stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Onex stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.79 CAD. Im Vorjahresviertel waren 0.790 CAD je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2.70 Prozent auf 93.8 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 96.4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch