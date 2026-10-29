OneSpaWorld: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

OneSpaWorld gab am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 0.28 USD. Im letzten Jahr hatte OneSpaWorld einen Gewinn von 0.230 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6.97 Prozent auf 276.5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 258.5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch