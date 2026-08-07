OneSpan: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

OneSpan hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 60.5 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte OneSpan 59.8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch