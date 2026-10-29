Onesource Specialty Pharma informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Onesource Specialty Pharma hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 5.01 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.920 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.16 Milliarden INR – ein Plus von 37.39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Onesource Specialty Pharma 3.76 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 5.03 INR erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 5.16 Milliarden INR belaufen hatte.

Redaktion finanzen.ch