OnePlus annonce le lancement de son premier concept de téléphone au CES, dans le cadre des célébrations de son sixième anniversaire

SHENZHEN, Chine, 17 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Pete Lau, le fondateur et PDG de OnePlus, a révélé récemment que la société mondiale de technologie mobile organisera un événement spécial lors du CES le mois prochain. Le 17 décembre 2019, pour le sixième anniversaire de sa création, la société a annoncé qu'elle présentera au CES 2020 Concept One de OnePlus, son tout premier concept de téléphone.

Ces six dernières années, OnePlus s'est appliqué à partager le meilleur de la technologie avec le monde, produisant au total treize smartphones à la pointe du secteur. Avec OnePlus 7 Pro, commercialisé cette année, OnePlus a dévoilé au monde le premier écran QHD+ AMOLED de 90 Hz, établissant de nouvelles normes dans l'industrie.

L'ambition technologique de OnePlus a évolué, passant de la création d'incomparables téléphones phares à la recherche du vrai potentiel de chaque technologie. Aujourd'hui, à l'occasion de son sixième anniversaire, la société a officiellement annoncé qu'elle dévoilera Concept One de OnePlus, son tout premier concept de téléphone.

Rien qu'à son nom, Concept One annonce très clairement une série à venir et illustre l'attachement de OnePlus aux technologies appliquées et innovantes - offrant aux utilisateurs une expérience toujours plus fluide, rapide et allégée. Concept One de OnePlus témoigne d'une vision des nouvelles technologies et d'une démarche conceptuelle différenciée pour ce qui est de l'avenir des smartphones.

L'événement spécial Concept One de OnePlus se tiendra du 7 au 10 janvier 2020, de 10 h à 17 h, au Wynn Las Vegas.

# # #

À propos de OnePlus

OnePlus est une société mondiale de technologie mobile révolutionnant les concepts technologiques traditionnels. Se fondant sur la devise « Never Settle » (« Se remettre en question en permanence »), OnePlus crée des appareils de qualité supérieure, avec du matériel hautement performant. OnePlus s'épanouit en cultivant des liens forts et en grandissant avec sa communauté d'utilisateurs et d'adeptes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur OnePlus.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1055582/image.jpg