ONEOK mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

ONEOK hat am 03.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.53 USD. Im Vorjahresviertel hatte ONEOK 1.34 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 52.77 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12.05 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 7.89 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch