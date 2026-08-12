Oneness Biotech: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Oneness Biotech hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0.08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0.280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Oneness Biotech hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.1 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 30.23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0.9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch