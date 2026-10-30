Onemi Technology Solutions informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Onemi Technology Solutions lud am 28.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 7.10 INR erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 6.68 Milliarden INR belaufen hatte.

Redaktion finanzen.ch