OneMedNet A liess sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat OneMedNet A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.43 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.100 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat OneMedNet A mit einem Umsatz von insgesamt 1.0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 466.67 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch