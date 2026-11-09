Oneflow Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Oneflow Registered hat am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.19 SEK, nach -0.190 SEK im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 50.6 Millionen SEK – ein Plus von 16.75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Oneflow Registered 43.3 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch