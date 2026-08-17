Oneflow Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Oneflow Registered hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.12 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0.750 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 49.1 Millionen SEK gegenüber 41.5 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch