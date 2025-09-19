Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’110 0.5%  SPI 16’813 0.4%  Dow 46’282 0.3%  DAX 23’639 -0.2%  Euro 0.9340 0.0%  EStoxx50 5’458 0.0%  Gold 3’672 0.8%  Bitcoin 92’070 -0.8%  Dollar 0.7949 0.3%  Öl 66.6 -1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
BlackRock & Franklin Templeton: Krypto-ETF-Anträge weiter auf der Warteliste
BYD-Aktie: Umfassende Lokalisierungsstrategie - So reagiert Tesla-Konkurernt BYD auf EU-Zölle
KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Quantinuum erhält 600-Millionen-Investment - NVIDIA und Honeywell unter den Geldgebern
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Suche...
Plus500 Depot
19.09.2025 18:37:36

OneDigital Bags Major Investment From Stone Point Capital And Canada Pension Plan Investment Board

(RTTNews) - OneDigital, backed by Onex Corp. (ONEXF,PK), Friday announced a major investment from Stone Point Capital and Canada Pension Plan Investment Board, valuing the company in excess of $7 billion.

The investment would help the company to strengthen its capabilities, and support its continued growth through a combination of organic expansion and strategic acquisitions.

"This commitment from Stone Point Capital and CPP Investments represents two high-quality investors aligning behind a single platform that integrates across a multitude of verticals," said Adam Bruckman, President and CEO of OneDigital.

The transaction is expected to close in the fourth quarter of 2025.

Currently, Onex's stock is trading at $89.64, down 0.34 percent on the OTC Markets.

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wird Europa von Innovation abgehängt? KI, Industrie & Wachstumstreiber im Fokus | BX Swiss TV

Hat Europa im globalen Innovationswettlauf noch eine Chance? 🚀

Im Experteninterview spricht Evelyne Pflugi, CEO & Mitgründerin der Singularity Group, mit David Kunz (COO der BX Swiss) über die Innovationskraft Europas, den Umgang mit geopolitischen Risiken und die wahren Wachstumstreiber der Weltwirtschaft.

Themen im Video:
🔹 Wie innovativ ist Europa wirklich – im Vergleich zu USA und Asien?
🔹 Warum The Singularity Group auf profitables Wachstum statt Hypes setzt
🔹 KI, Big Data, Cloud – aber auch Kühlung & Energie: Wo entsteht echter Mehrwert?
🔹 Was unterscheidet erfolgreiche Fondsmanager von der breiten Masse?
🔹 Warum SAPs Wachstum Amazon mehr nützt als Europa selbst
🔹 Branchen-Favoriten: Data Center, Energie-Infrastruktur, Automatisierung
🔹 Wachstum ohne Blase: KI, ja – aber nicht jede Anwendung ist investierbar

Wird Europa von Innovation abgehängt? KI, Industrie & Wachstumstreiber im Fokus | BX Swiss TV

Inside Trading & Investment

16:37 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ams-OSRAM
16:02 BNP Paribas: Herbstrallye oder Oktober crash?
09:50 Logo WHS Klar denken, klug handeln: Wege zum stabilen Börsenerfolg - Kostenloser Livestream aus Zürich heute ab 16:00 Uhr
09:29 Marktüberblick: Technologiewerte im Aufwind
06:30 Wird Europa von Innovation abgehängt? KI, Industrie & Wachstumstreiber im Fokus | BX Swiss TV
06:08 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Konsolidierung nach dem Rekordhoch
18.09.25 Julius Bär: 15.80% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf ASML Holding NV, Sanofi, Banco Santander SA, SAP SE
18.09.25 Italiens Banken zwischen Tradition und digitaler Zukunft
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’611.73 19.87 BHPSRU
Short 12’936.70 12.89 B1LSOU
Short 13’383.66 8.72 BKPSVU
SMI-Kurs: 12’109.67 19.09.2025 17:31:32
Long 11’633.08 19.55 SSTBSU
Long 11’348.51 13.62 BZ9S1U
Long 10’850.25 8.78 BNVSKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Steht den Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT der nächste Aufschwung bevor?
SMG-Aktie: Erfolgreicher Börsenstart - Erstkurs klar über Ausgabepreis
89bio-Aktie zündet Kursrakete, Roche-Aktie fester: Roche kauft 89bio - Roche-Pharma-CEO sieht enormes Potenzial
KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Plug Power-Aktie setzt Aufschwung fort
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Infineon-Aktie im Fokus: Rückkaufprogramm und Thailand-Verkauf - Neuausrichtung geplant?
Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International gibt am Freitagnachmittag deutlich nach
Novo Nordisk-Aktie nach positiven Studiendaten dennoch schwächer
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Donnerstagabend im Minusbereich

Top-Rankings

KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 38/25
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 38/25
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Fed-Zinssenkung: SMI geht letztlich etwas fester ins Wochenende -- DAX nach Richtungssuche schliesslich tiefer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend in Rot

Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich zum Wochenschluss höher, während sich der deutsche Leitindex nicht für eine klare Richtung entscheiden konnte. Die Wall Street zeigt sich zum Wochenende positiv. Am Freitag gingen die führenden Börsen Asiens nach der Fed-Zinssenkung mehrheitlich schwächer aus dem Handel.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}